Incidenti sull'Aurelia bis, Porro Calleri e Ciangherotti ad Anas: "Introdurre sistemi di controllo della velocità" - IVG.it

Albenga. “L’ennesimo incidente sull’Aurelia bis con tre feriti nelle ultime ore, a pochi giorni dalla tragedia di due giovani, non può lasciarci silenti”. Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri comunali Cristina Porro, Gerolamo Calleri e Eraldo Ciangherotti (Lega e Forza Italia).

“Sulla scorta della proposta del sindaco Melgrati – spiegano i consiglieri -, dai banchi del consiglio comunale del centrodestra di Albenga rinnoviamo ad Anas l’appello per collocare sistemi di controllo della velocità come sulla Sopraelevata di Genova, in modo tale che, opportunamente segnalati, funzionino per salvare vite umane e non per rimpinguare le casse pubbliche”.

“Questa campagna di sicurezza stradale deve vederci tutti insieme coalizzati. Il sindaco di Albenga non temporeggi più, adesso è il momento di convocare al tavolo della sicurezza la direzione provinciale dell’Anas e se Riccardo Tomatis non se la sente, chieda aiuto alla Prefettura di Savona” concludono.