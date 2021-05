Incidente nella notte sulla A10: furgone ribaltato - IVG.it

Albenga. Incidente stradale poco dopo la mezzanotte sulla A10, nel tratto tra Albenga e Andora.

Secondo quanto appreso, il conducente di un furgone, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a ribaltarsi lungo la carreggiata.

Fortunatamente nessun altro veicolo è stato coinvolto nel sinistro, avvenuto nella galleria successiva al casello albenganese.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di personale sanitario e vigili del fuoco. La persona alla guida del mezzo è rimasto praticamente illeso.

I pompieri hanno poi operato per la rimozione del mezzo incidentato e la messa in sicurezza del tratto di A10.