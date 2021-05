Incidente in a10: un km di coda tra Orco Feglino e Spotorno in direzione Genova - IVG.it

Spotorno. Incidente questa sera intorno alle 20 sull’A10 tra Orco Feglino e Spotorno, in direzione Genova. Un’automobile si è ribaltata all’interno di una galleria, al chilometro 55.

Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato l’autista a perdere il controllo del mezzo.

Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Finalborgo per soccorrere il ferito che non pare essere in gravi condizioni, il codice della chiamata, infatti, per ora è giallo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Nel tratto, come informa Autostrada dei Fiori, si è già formato 1 km di coda.