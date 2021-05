Incidente a Varazze, esplode serbatoio mentre la barca fa rifornimento: due feriti - IVG.it

Varazze. Ha causato il ferimento di due uomini l’incidente avvenuto quest’oggi nell’area del porto di Varazze.

Intorno alle 11.45 si è verificato un problema tecnico mentre un’imbarcazione in transito nel porto varazzino stava effettuando rifornimento di carburante. Stando a quanto stabilito, si è verificata l’esplosione del serbatoio di un Tender, per ragioni ancora da accertare.

L’imbarcazione era di passaggio nel porticciolo varazzino, in transito temporaneo proprio per le operazioni di rifornimento.

Una versione dei fatti confermata anche dal gestore del distributore, che al momento dell’incidente stava facendo rifornimento ad un’altra imbarcazione: “Ho sentito un botto, mi sono girato subito e ho visto i due ragazzi feriti. Per fortuna pare in modo lieve”.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della capitaneria di porto di Savona, i vigili del fuoco, l’automedica del 118, i volontari della croce verde di Albisola e delle croce rosa di Celle.

I due uomini coinvolti sono stati trasportati in codice giallo al Santa Corona e al San Paolo. Secondo quanto riferito, uno è stato investito dalle fiamme che hanno causato lievi ustioni alle gambe e l’altro è caduto riportando un trauma cranico.

Il primo maresciallo Agostino Gallo, comandante del porto di Varazze, spiega: “Sulla prognosi aspettiamo il parere dei sanitari. I due marinai sono stati portati via in ambulanza per precauzione, ma non sembravano in gravissime condizioni. Sulle cause dell’incidente ci stiamo confrontando con i vigili del fuoco e gli ispettori Asl. Al momento l’ipotesi più probabile è quella di un’esplosione causata dai fumi della benzina nel momento del rifornimento”.