Inaugurata la mostra "La fabbrica siamo noi" al Museo Trucco di Albisola - IVG.it

Albisola Superiore. E’ stata inaugurata ieri, venerdì 28 maggio, all’interno del Museo Manlio Trucco di Albissola Superiore la mostra “La fabbrica siamo noi. La Fenice di Manlio Trucco e Arturo Martini”, che sarà attiva fino al 24 luglio. Presente all’evento anche il consigliere regionale Brunello Brunetto.

Organizzata dal Comune di Albisola Superiore, dall’Associazione Lino Berzoini e curata da Carla Bracco e Donatella Ventura, l’esposizione gode del contributo del Comune di Albisola Superiore e della Fondazione De Mari, del patrocinio di Regione Liguria e Comune di Acqui Terme.

Nelle sale del Museo la collezione civica di ceramiche di Manlio Trucco e Arturo Martini sarà arricchita da nuove opere: alcune sculture e formelle di Martini create con il marchio Fenice si affiancheranno a una Madonna della Misericordia, maiolica marcata SPICA, generosamente prestata dalla Diocesi di Savona-Noli.

Ma in quella che fu la casa e il laboratorio di Manlio Trucco sarà possibile ammirare anche un nucleo inedito di ceramiche pregevoli per gli smalti vivaci o le tonalità mat, in cui gli innovativi motivi dipinti naturalistici o geometrico-floreali si alternano agli elementi astratti, agli animali graffiti o a rilievo. Una produzione tra il 1922 ed il 1936 in cui sarà possibile individuare i caratteri peculiari della Fornace e l’evoluzione dello stile decorativo e formale.

La mostra è l’ultima di un progetto vasto ed articolato che ha già visto le inaugurazioni di due esposizioni “Il più vago e misterioso racconto” al MUDA – Centro Esposizioni di Albissola Marina (21 maggio – 29 agosto) e “… al castello dei nostri sogni senza fine” al Museo Martini di Vado Ligure (22 maggio-31 luglio), organizzate dall’Associazione Lino Berzoini e curate da Carla Bracco, Nico Stringa, Magda Tassinari e Donatella Ventura.

Un “ritorno di Arturo Martini” tra Albisola e Vado Ligure dove il grande scultore visse e creò tra il 1920 ed il 1932. Questi sono dunque il limite geografico e il limite cronologico del progetto Arturo Martini dedicato al Maestro trevigiano che eccezionalmente riunisce in sinergia tre Comuni e tre realtà museali della provincia di Savona: il MUDA di Albissola Marina, il Museo Martini di Vado Ligure e il Museo Trucco di Albisola Superiore.

“Con la mostra dedicata agli artisti Manlio Trucco e Arturo Martini – sapientemente organizzata da Carla Bracco e Donatella Ventura – il Museo inizia un nuovo percorso partendo proprio dal pittore genovese, così tanto affezionato ad Albisola Superiore da lasciare in eredità al Comune la propria casa-laboratorio” commenta l’assessore alla cultura Simona Poggi. “Una iniziativa che ci permette di apprezzare non solo la vicenda di due artisti di chiara fama ma che ci consente anche di approfondire, attraverso le arti decorative, i celebri anni Venti e Trenta che hanno impresso una immagine riconosciuta e riconoscibile della ceramica albisolese” conclude l’assessore alla cultura.