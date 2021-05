In pensione dopo 41 anni di servizio, il Comune di Toirano rende omaggio a Marilena Pisano - IVG.it

Toirano. Dopo 41 anni di onorato servizio va in pensione Marilena Pisano, dipendente esemplare che nella sua carriera ha messo a disposizione del Comune di Toirano professionalità, passione, devozione ed amore per il suo lavoro e per il suo paese.

Ha fatto esperienza per 17 anni nella scuola dell’infanzia, per poi prestare servizio per 3 anni nelle Grotte di Toirano ed infine concludere la sua esperienza lavorativa presso il Museo etnografico della Val Varatella, dove la ottima sinergia tra il curatore del museo ed i colleghi hanno saputo dare grandi risultati per l’Ente.

“Ho avuto il piacere di conoscere professionalmente Marilena dal 2014 sino ad oggi, quindi apprezzare la sua competenza e la sua grande personalità umana; la pubblica amministrazione non è fatta di scrivanie, computer e documenti ma soprattutto di persone che come Marilena hanno saputo dare lustro, negli anni, a tutte le Amministrazioni comunali” scrive in una nota il sindaco Giuseppe De Fezza.

“L’amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento per la pluriennale e meritoria attività svolta con autentico spirito di appartenenza e con grande professionalità. Il suo contributo umano e professionale resta prezioso patrimonio della “famiglia” del Comune di Toirano alla quale Marilena apparterrà sempre. Un sincero grazie per gli anni trascorsi nella casa comunale al servizio della comunità” conclude il sindaco.