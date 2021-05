In Liguria il vaccino per gli over 18 fa registrare il tutto esaurito. Toti: "Dai ragazzi una lezione agli adulti" - IVG.it

Liguria. Tutto esaurito per i vaccini AstraZeneca o Johnson & Johnson ai volontari over 18 in Liguria. Lo ha confermato il presidente Giovanni Toti durante un sopralluogo all’hub della Fiera dove già da questa mattina molti giovanissimi hanno ricevuto la loro dose.

“Al momento è tutto esaurito – conferma il governatore – 22mila dosi avevamo e 22mila dosi abbiamo prenotato. Stiamo facendo un censimento sulle seconde dosi AstraZeneca e un ulteriore censimento su Johnson & Johnson: potremmo avere 10mila dosi da qua a qualche giorno. Penso che la settimana prossima ripeteremo l’esperimento e lo faremo per le settimane a venire. Ovviamente dosi di vaccino permettendo”. Le prenotazioni “si potranno riaprire non appena Alisa avrà fatto un censimento dei vaccini e delle aziende, immagino verosimilmente da qua a sette giorni“, spiega Toti.

“Per una volta i ragazzi hanno dato una lezione agli adulti. Si vede che sono già maturi senza aver fatto l’esame di maturità. Hanno colto un’opportunità per mettersi in sicurezza e dare una boccata di fiducia per un vaccino su cui noi grandi francamente abbiamo fatto un po’ di confusione ma che spero stia riacquistando quella credibilità che merita, visto che è un siero con cui la Gran Bretagna ha messo in sicurezza un’intera nazione e che non ha controindicazioni specifiche comunicate da Aifa”, ha aggiunto il presidente ligure.

Lo stesso Toti venerdì si vaccinerà alla Fiera di Genova con AstraZeneca, nonostante fosse già prenotato per Pfizer come prevede la sua fascia d’età (ha 52 anni). Una scelta spiegata anche con la volontà di “dare l’esempio” ai molti sessantenni e settantenni che invece hanno deciso di non aderire alla campagna vaccinale, circa il 30% di entrambe le fasce d’età secondo dati forniti oggi in Consiglio regionale.