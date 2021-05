Il VBC Savona supera il turno di Coppa, Siccardi: "Una partita al di sopra delle mie aspettative" - IVG.it

Savona. Il primo obiettivo stagionale è stato centrato. Il VBC Savona Affari in Oro ha ottenuto il passaggio del turno, vincendo il girone A regionale della Coppa Italia di Serie D.

Dopo due successi in quattro set, questa volta i biancorossi hanno chiuso i conti con un netto 3-0 ai danni del Volley Primavera Imperia: 25-17, 25-16, 25-20 i parziali.

La prossima partita, tra Albisola Pallavolo e VBC Savona, in programma mercoledì 19 maggio alle ore 20,30, avrà valore solamente per le statistiche.

“Oggi è stata una partita al di sopra delle mie aspettative – commenta Giordano Siccardi -. I ragazzi in settimana si sono allenati abbastanza bene. Avevamo un po’ di problemi sulla fase di ricezione, però per fortuna oggi è uscito un po’ il lavoro dell’ultimo mese e questo ci ha permesso di portare a casa una partita difficile e importante“.

“In realtà le cose su cui lavorare sono ancora molte – prosegue il coach del VBC Savona -. Sicuramente in settimana riusciremo a mettere alcuni puntini sulle i su alcune situazioni che credo bisogna ancora migliorare. Sicuramente la partita contro l’Albisola, ininfluente, ci aiuterà ad avere un paio di settimane di lavoro intenso senza aver l’obiettivo della partita stringente. Questo ci permetterà poi nella seconda fase di migliorare quelle piccole cose che possono fare la differenza”.

“I ragazzi hanno cominciato subito bene, mettendo sotto pressione una buona Imperia, e questo mi ha permesso di lasciare le cose come sono senza cambiare niente, facendo scivolare la partita abbastanza semplicemente. Questo mi aiuta perché mi dimostra che questo assetto di squadra può essere importante e vincente per il futuro, ma anche coloro che oggi non hanno trovato spazio sicuramente quando troveranno spazio faranno bene” conclude Siccardi.