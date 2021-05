Il varazzino RedLine vince il "Concerto di Primavera" a La Claque di Genova - IVG.it

Varazze. Luca Cerati, in arte RedLine, ventidue anni, varazzino, ha vinto il “Concerto di Primavera”, insieme a Losi e Gringo goes to Hollywood. Il contest, aperto a solisti e band della Liguria, si è svolto alla Claque del Teatro della Tosse di Genova.

Nove i progetti finalisti della “call for artist” in scena dal 14 al 16 maggio. Tutti molto bravi questi artisti che si sono esibiti nelle tre serate: Antonio Clemente, Boccanegra, Irene Buselli, RedLine, Elettrika, Losi, Lorenzo Malvezzi, Gringo goes to Hollywood e Ikitan.

Dei nove progetti, i tre migliori, distinti per originalità, qualità e completezza sono stati quelli di Losi, RedLine e Gringo goes to Hollywood.

RedLine, insieme agli altri due artisti, verrà inserito nella stagione 2021/2022 de “La Claque in Agorà”, con un ingaggio e una registrazione audio/video professionale dell’esibizione dal vivo.

Il concerto è stato trasmesso online sui canali Facebook, Instagram e Youtube in live streaming.

Luca, che vive a Varazze, ha iniziato il suo percorso nel settembre 2017, quando ha esordito sul web con una cover di Fred De Palma e Shade: ” Se i rapper fossero noi”. Poi altri brani e video clip come “Forse” nella cornice di Borgio Verezzi.

A Varazze, nell’estate del 2019, ha aperto il concerto di Gabry Ponte.Lo scorso gennaio è uscito “Distrutto” seguito, a marzo, dal video, realizzato dal suo socio Angelo Tessore. A giugno anche il suo primo EP, da lui prodotto insieme a MAE ed EXIT per la parte musicale, Matteo Della Monica, collaborazione ai testi e Angelo Tessore per la parte grafica. Ieri sera, la vittoria alla Claque con un live act completato da Davide Vallarino: basso, chitarra, consolle.