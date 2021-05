Il Varazze riconferma Gianni Berogno alla guida tecnica - IVG.it

Varazze. E’ tempo di grandi manovre in casa Varazze… La società nerazzurra dopo aver riconfermato il direttore tecnico Maurizio Damonte ed il direttore sportivo Davide Della Bianchina, rinnova la fiducia a mister Gianni Berogno, che dopo l’annata a singhiozzo, per via della pandemia, avrà la chance di poter lavorare a pieno ritmo, in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

Berogno, prima di sedersi sulla panchina del Varazze, aveva allenato, a lungo, lo Sciarborasca, per poi passare, per una stagione, all’Olimpic Prà Pegliese del direttore sportivo Mimmo Zappia.

Di seguito il comunicato stampa del sodalizio nerazzurro.

“La società Asd Varazze 1912 Don Bosco Fc comunica che sarà ancora Gianni Berogno a guidare la prima squadra. Da tutto il sodalizio un grosso in bocca al lupo al tecnico”.