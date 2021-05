Il Ministro del Turismo Garavaglia a Loano: "Sarà una estate migliore del 2020 grazie ai vaccini" - IVG.it

Loano. “Sarà una estate migliore di quella dell’anno scorso: già nel 2020 abbiamo avuto buoni numeri, ma quest’anno abbiamo il vaccino e quindi è tutto ancora più semplice da gestire“. A dirlo è stato questa mattina il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in visita a Loano 2 Village per un incontro con gli operatori del settore.

“Fortunatamente siamo alla fine di questa brutta situazione – ha detto – Proprio in questi giorni ripartono i voli internazionali, cosa molto importante che permetterà ai turisti stranieri di tornare in Italia e in Liguria. Ci siamo. Dubbi sulle riaperture? L’ultimo riguarda il coprifuoco che però ormai, è noto, ha i giorni contati“.

Con lui erano a Loano anche diversi politici della Lega, tra cui Edoardo Rixi: “Il fatto che l’incontro di oggi si svolga in una struttura ricettiva è un segnale di speranza e di concretezza – ha detto – Nelle prossime settimane vogliamo che il turismo riapra e che ci sia una grande stagione, per rilanciare il sistema Italia. E la Liguria in questo deve essere protagonista”.

La visita del ministro di questa mattina si inserisce in un “tour” lungo tutto il weekend: iniziato ieri a Genova, terminerà nel pomeriggio in provincia di Imperia.

“Stiamo girando le province del ponente proprio per dare prospettive a un settore – ha spiegato Rixi – e far capire che noi siamo per le aperture, per togliere il coprifuoco il prima possibile e per partire con una grande stagione. E’ l’unico modo per recuperare questi mesi che hanno messo in difficoltà gli operatori e l’intero settore”.