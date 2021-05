Il Comune pensa a grandi e piccini e regala a Celle "Il giardino dei sogni" - IVG.it

Celle Ligure. Uno spazio per le famiglie: dai bambini, agli adulti, passando per i ragazzi. Si presenta bene l’ingresso ai Piani con la riqualificazione dei giardinetti di via Genova. Sono stati i bimbi della scuola primaria a deciderne il nome: “Il giardino dei sogni”.

Qui ha speso molte energie Giovanni Siri, il vicesindaco, che, insieme all’amministrazione ha pensato e voluto ridisegnare uno spazio da sempre dedicato ai bambini, che potesse integrare anche i più grandi e, perché no, le famiglie.

Infatti chi da oggi visiterà l’area, oltre ai giochi, è qui c’è la novità, troverà una struttura per fare Calisthenics, un tipo di allenamento a corpo libero, che piace molto ai ragazzi che potranno praticarlo in tutta sicurezza. Poi tavoli per picnic, panchine, un curatissimo prato e nuovi alberi. Anche in via Primo Maggio da oggi una rinnovata area verde che si aggiunge a questo spazio riportato al decoro.

Vicino al “Giardino dei sogni”, a breve, l’inaugurazione anche di quello dove, per anni, c’è stato il minigolf. Qui lo spazio sarà dedicato ai più piccoli.

Un ottimo biglietto da visita per i Piani, quest’area rinnovata. Il sindaco Caterina Mordeglia ci tiene a ribadire di mantenere nel decoro questo questo giardino nel rispetto delle regole e di tutti.