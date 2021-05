I ragazzi delle Ollandini di Alassio diventano filmmaker: ecco il corto "aSMa" - IVG.it

Alassio. L’istituto Ollandini di Alassio è impegnato da un mese nelle riprese di un cortometraggio a tema sociale, dal titolo “aSMa”, che verrà presentato al Marano Film Festival a fine giugno.

Spiegano dalla scuola: “Il progetto, nato da un’idea di Alessandra Delmastro e realizzato da ‘ParoleSuoni ASP’ che promuove l’arte visiva e musicale nel nostro territorio, sta coinvolgendo più di un centinaio di ragazzi che hanno vissuto tutte le fasi produttive di un vero film: dai casting fino al lavoro sul set, dietro e davanti alla macchina da presa. Nelle varie giornate di ripresa i ragazzi si sono alternati rivestendo e quindi imparando a conoscere alcune delle professioni legate alla produzione di un film (segretario di edizione, aiuto macchinista, fotografo di scena, assistente di scena, attrezzista, aiuto regista, truccatore, fonico di presa diretta etc). A questo scopo un ambiente innovativo digitale stabile è stato realizzato all’interno della scuola ad uso dei ragazzi, con attrezzature professionali e con l’intento di riproporre ogni anno la produzione di un cortometraggio”.

“Fra i tanti ragazzi che hanno partecipato come attori al progetto menzioniamo Filippo Falco, protagonista del corto e i giovanissimi Federico Badoino, Edoardo Fatucci e Sebastiano Zanelli.

Un valore aggiunto al progetto è stato dato dalla presenza di attori professionisti come Giorgio Caprile e Giorgia Brusco che si sono resi disponibili a condividere il set con i ragazzi. Il cortometraggio è stato scritto da Davide Nochi e diretto dal giovanissimo regista ligure Lorenzo Veronese”.

Il progetto, realizzato con l’appoggio economico del Comune di Alassio, è solo “uno dei risultati che l’istituto Ollandini e la sua dirigente Sabina Poggio hanno conseguito nel mondo digitale e audiovisivo applicato all’educazione. E’ notizia recente che un altro progetto ‘… lo dico io prof!’ sempre di Alessandra Delmastro è sul podio provinciale del ‘Premio Scuola Digitale 2021’ e si trova in finale, rappresentante della Regione Liguria a Roma, per il prestigioso ‘Premio EIP’ e per il concorso ‘Pretendiamo la Legalità’ indetto dalla Polizia di Stato”.