I fratelli milanesi vogliono essere vaccinati da noi in vacanza. Pronto Toti: "Devono fermarsi a lungo" - IVG.it

Provincia. I fratelli milanesi chiedono (pretendono?) di essere vaccinati in vacanza, mentre la Lombardia continua a essere tra le zone più colpite dal Covid e Savona con Genova si avvicina invece alla zona bianca.

Ha subito risposto il presidente Toti (abituato a ben altre asperità) che non se ne parla neanche. Se pensano di arrivare venerdì sera e ripartire dopo un week end mordi e fuggi – questo in sostanza il suo pensiero – si facciano tranquillamente vaccinare all’ombra della Madunina.

D’altronde un certo pensiero un po’ arrogante dei fratelli milanesi (non tutti, si capisce) è noto. Arrivano in Riviera, parcheggiano il Suv in mezzo alla strada e si lamentano le rare volte che li multano: “Ma come, noi vi portiamo i soldi e voi ci multate?”. Inutile ribattere che i rischi di multa sono ben maggiori per chi va a Milano, controllata da migliaia di telecamere.

Quindi, cari fratelli milanesi, come dice il nostro capo Giovanni Toti, se volete essere vaccinati “in vacanza”, venite tranquilli e fermatevi qui, in compagnia nostra e del mare, a lungo, molto a lungo.