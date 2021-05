"I bambini disegnano lo sport": la Vadese Calcio lancia un concorso aperto ai più piccoli - IVG.it

Vado Ligure. L’Asd Vadese Calcio 2018 lancia il concorso “I bambini disegnano lo sport“. È aperto ai bambini e alle bambine delle scuole elementari e dell’asilo dell’Istituto comprensivo di Vado Ligure.

“Il concorso – spiega Mirko Principato, portavoce della società azzurrogranata – è un’idea nata per riavvicinare i più piccoli alla bellezza dello sport e delle attività di comunità ferme per via del lungo stop dovuto alla pandemia in atto”.

“Disegnare è un po’ sognare ed è per questo che abbiamo voluto lanciarlo, per ridare forma ai sogni del nostro futuro” conclude.

Il concorso è aperto ad ogni forma di attività sportiva. I disegni più belli verranno premiati giovedì 24 giugno, rispettando le vigenti normative anti Covid.