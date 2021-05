Guidava una moto rubata: fermato dalla polizia locale e denunciato per ricettazione - IVG.it

Savona. Circolava senza patente per il centro cittadino in sella ad una moto rubata, ma è stato beccato dalla polizia locale che lo ha denunciato.

È successo nel pomeriggio di ieri a Savona, durante un servizio di controllo del territorio da parte deli agenti della Municipale che, una volta fermato l’uomo, hanno provveduto alle verifiche di rito e hanno scoperto che il veicolo era stato rubato (la denuncia risaliva al giorno prima).

Per l’uomo di nazionalità italiana, risultato già segnalato per reati specifici, è scattata così una denuncia a piede libero per il reato di ricettazione oltre che la denuncia per guida senza patente.