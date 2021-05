Gli stand di Cambiamo! in Liguria e nel savonese, ultimo giorno per la campagna di adesione - IVG.it

Genova. Sono stati presenti in maniera capillare in Liguria, come in tutta Italia, gli stand di Cambiamo! dove sostenitori e semplici cittadini si sono potuti iscrivere al movimento politico. Gli stand, allestiti venerdì e sabato, saranno presenti ancora oggi per chi volesse aderire al partito fondato da Giovanni Toti. La sottoscrizione della tessera potrà essere effettuata nei gazebo, compilando un modulo cartaceo, oppure online eseguendo tutti passaggi necessari sul sito cambiamo.eu.

“Non siamo usciti dalla situazione di difficoltà dovuta alla pandemia con la velocità che tutti auspicavamo, ma possiamo dire che la luce in fondo al tunnel adesso è davvero vicina. – spiega Angelo Vaccarezza, coordinatore regionale di Cambiamo! e capogruppo del partito in consiglio regionale – Se finalmente si riesce ad intravedere un futuro più roseo è anche grazie al lavoro svolto dal presidente Giovanni Toti, e dalla sua giunta, in sede di campagna vaccinale. Cambiamo!, però, non intende fermarsi qui e vuole continuare a rinsaldare il proprio ruolo di primo partito della regione, ottenuto alle scorse elezioni regionali, entrando ancora di più a contatto con i cittadini e le loro istanze. Per disegnare un futuro ancora migliore per la nostra Liguria invito chiunque voglia a venire a farci visita presso i nostri gazebo, anche solo per poterci confrontare sulle richieste, sulle idee e sulle domande che arrivano dal territorio”.

La sezione ingauna di Cambiamo sarà in piazza del Popolo dalle 10.00 alle 18.00.

“Ben vengano lamentele e suggerimenti che sono il segnale che non c’è rassegnazione da parte dei cittadini per alcune situazioni che affliggono la nostra città, purtroppo alcune da molto tempo, ma nonostante questo non si è persa la voglia di cambiare in meglio – sottolinea il coordinamento cittadino -. In tanti hanno risposto proattivamente alla richiesta di segnalare disagi di vario genere: come sezione ci stiamo occupando di raccoglierli e analizzarli, confrontandoci assieme per poi proporre soluzioni non solo all’amministrazione, ma anche ai cittadini. Riteniamo infatti il cambiamento passi dal coinvolgimento della comunità: non è la sola politica a poter far tutto, nè i politici da soli”.

“Con la campagna adesioni di questa domenica cerchiamo persone che vogliano supportarci o anche farsi coinvolgere, contribuendo con idee e proposte di cui farsi tutti assieme promotori” conclude il coordinamento locale.