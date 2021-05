Giovani protagonisti di Cambiamo, Vaccarezza: "L'alassino Vittorio Semini porterà il suo entusiasmo per il futuro" - IVG.it

Savona. “Ho il piacere di condividere con voi il progetto che vede i giovani protagonisti del nostro partito”. A dirlo è il consigliere regionale Angelo Vaccarezza che informa: “Quelli appena trascorsi sono stati giorni di confronto con i ragazzi, incontri a livello regionale e provinciale per ascoltare e capire le esigenze di ogni singolo territorio”.

“Il ruolo di coordinatore dei giovani nella provincia di Savona è stato affidato a Vittorio Semini – spiega Vaccarezza -. Vittorio vive ad Alassio, è il segretario del comitato cittadino di Cambiamo! e ha da subito aderito con entusiasmo al progetto. È un ragazzo volenteroso, preciso e preparato con tanta voglia di far bene non solo per la sua città. Sono sicuro che, insieme al coordinatore provinciale, Mauro Demichelis, avrà modo di portare il suo entusiasmo nei giovani che sono il nostro futuro”.

“È giusto dare spazio alle energie dei giovani – è il commento di Mauro Demichelis – molte persone, in questi mesi, hanno espresso simpatia per Cambiamo! e ci hanno dato fiducia con il voto. Sono certo che Vittorio saprà valorizzare tutte le potenzialità di una generazione emergente, che può dare un grande contributo di idee alla politica della provincia di Savona” conclude il coordinatore provinciale”.

“Ringrazio Angelo Vaccarezza per la fiducia accordatami e Mauro Demichelis per il sostegno al mio nuovo ruolo, che svolgerò con impegno e serietà per contribuire alla crescita della squadra di Cambiamo! Nel mio territorio” conclude il neo coordinatore dei giovani.