Giornata internazionale dell'ostetrica, Brunetto (Lega): "Figura professionale fondamentale per la famiglia e la salute delle donne" - IVG.it

Regione. “Vorrei condividere con i liguri la stima, l’apprezzamento e il rispetto che ho per le ostetriche della nostra sanità, che in tanti anni di professione medica ho potuto apprezzare sul campo”.

Lo ha dichiarato stamane il presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale e consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega) in occasione della “Giornata internazionale dell’ostetrica”.

“Oggi è la ‘Giornata internazionale dell’ostetrica’, istituita nel 1991 per celebrare chi ci ha fatti nascere e dedicata a una figura professionale fondamentale per la famiglia e per la salute delle donne. Questa figura professionale ha tutto il riconoscimento e sostegno di Regione Liguria anche perché si tratta di donne che rispondono ai bisogni di salute del neonato, della donna e della famiglia, fondamentali per lo sviluppo della nostra società”.