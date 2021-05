"Genova Liguria Film Commission", Vaccarezza in Regione per complimentarsi con la presidente Bolla - IVG.it

Genova. “Oggi, accolto dalla presidente Cristina Bolla, ho fatto visita agli studi della sede di ‘Genova Liguria Film Commission'” afferma il consigliere regionale Vaccarezza.

“La fondazione, dopo aver chiuso un anno da record, nonostante la pandemia, ha iniziato il 2021 superando i dati del 2020. Oltre 150 produzioni seguite da Gennaio ad Aprile, 8.000 notti alberghiere e circa 10.000 giornate di lavoro. Numeri importanti che fanno dell’audiovisivo uno dei settori trainanti della nostra Regione” prosegue.

“Molte le produzioni in arrivo dall’Italia e dall’estero che decretano il successo di un grande lavoro di promozione della Liguria come terra da ‘fiction, film, videoclip e dei maggiori marchi della pubblicità’. Voglio fare i miei complimenti a Cristina per questo traguardo!” conclude.