Genoa, Ballardini: “Un grande gruppo del quale essere orgogliosi, anche stasera ottima prestazione” - IVG.it

Ieri sera alla Sardegna Arena di Cagliari è andato in scena uno dei match validi per la trentottesima giornata di Serie A. Ad affrontarsi per l’ultima volta in stagione sono state Cagliari e Genoa, formazioni riuscite nell’intento di raggiungere il proprio obiettivo, quella salvezza tanto agognata ma ottenuta comunque con qualche giornata di anticipo.

Nonostante la partita non mettesse in palio nulla se non l’onore è stato grande spettacolo tra le due compagini rossoblù, affrontatesi a viso aperto in una sfida che ha anche visto l’esordio “tra i grandi” di Yayah Kallon, ennesimo giocatore promettente del settore giovanile del Grifone.

Al termine della gara poi, come di consueto, ha preso la parola Davide Ballardini, tecnico dell’impresa che ha esordito così: “Siamo contenti, abbiamo fatto una grande partita contro un’ottima squadra”.

Successivamente il mister ha bacchettato chi guarda soltanto i numeri per raccontare la strepitosa rimonta rossoblù, dicendo di preferire sentir parlare dell’intensità quotidiana, della grinta e del carattere tirato fuori con il lavoro in allenamento da un gruppo davvero fantastico.

In seguito non poteva mancare un’osservazione su Yayah Kallon, classe 2001 ex Savona che, nella partita di ieri sera, ha fatto il suo esordio in Serie A: “Il ragazzo ha delle qualità incredibili, ma da adesso in avanti dovrà essere sempre più bravo facendosi trovare pronto”.

Infine un pensiero sui tifosi, assenti giustificati in una stagione lunga e logorante, ma secondo il tecnico rossoblù comunque sempre capaci di mostrarsi vicini ai propri beniamini.

È così terminata l’ultima conferenza stampa stagionale di Davide Ballardini, allenatore che, a meno di clamorosi colpi di scena, dovremmo ritrovare alla guida del Genoa anche durante la prossima stagione.