Furgone esce di strada e danneggia tubo del gas: messa in sicurezza dell'area - IVG.it

Vado Ligure. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Vado Ligure.

Secondo quanto appreso, il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e finendo in una scarpata a 3 metri dal fondo stradale. E’ successo in via Ciocchi, intorno alle 19 e 30.

Il furgone ha letteralmente saltato il guard rail, andando ad impattare contro un tubo di sfiato della Rete Gas.

Immediato è scattato l’allarme con l’intervento sul posto di vigili del fuoco, personale sanitario, carabinieri e tecnici della Rete Gas per la valutazione del danno provocato dal sinistro stradale.

Per l’autista del furgone nessuna grave conseguenza: è stato soccorso dai sanitari e trasportato all’ospedale, ma non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

E’ invece ancora in corso l’intervento sulla condotta del gas, sia per la messa in sicurezza dell’area interessata quanto per il ripristino della tubazione.

E’ stata inoltre necessaria l’azione dell’autogru dei vigili del fuoco per la rimozione del mezzo incidentato.

Restano ancora da appurare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo da parte del conducente: sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri.