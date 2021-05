Funivie senza liquidità, allarme dei sindacati: "Tra 4 mesi rischio chiusura" - IVG.it

Savona. Presidio questa mattina delle organizzazioni sindacali davanti alla Prefettura di Savona sulla vertenza di Funivie Spa: l’azienda è ormai senza liquidità, restano quattro o cinque mesi prima della possibile liquidazione, senza contare l’ormai prossima scadenza della cassa integrazione per i lavoratori (a novembre).

Tra i punti il ripristino dell’impianto dopo i danni alluvionali, una querelle che si trascina ormai da tempo e sul quale la situazione è in stand by: il precedente commissario è andato in pensione e ora si attende un passo in avanti del governo per mettere mano agli interventi necessario e al ritorno della piena funzionalità dell’azienda.

“Circa 70 famiglie attendono risposte da mesi e mesi, considerando un quadro aziendale, che si è molto aggravato rispetto a prima, non possiamo che essere allarmati” afferma Danilo Causa della Fit Cisl savonese.

“Il pericolo della liquidazione è concreto: il Mit e lo stesso Mise devono dare risposte e certezze – afferma Fabrizio Castellani della Filt Cgil -. Non dimentichiamo anche il contenzioso tra azienda e Ministero con una sentenza del Tar pendente, oltre allo stallo sull’intervento di ripristino dell’impianto: l’esproprio è essenziale, con l’inizio dei lavori dopo dieci mesi si potrebbe riprendere una piena operatività”.

“Purtroppo siamo agli sgoccioli, la preoccupazione è quella di perdere una storica azienda, strategica, con gravi ripercussioni occupazionali per il nostro territorio” sottolinea il segretario provinciale della Uil Gianni Mazziotta.

Il presidio dei lavoratori di Funivie

“Auspichiamo che il prefetto possa sollecitare i Ministeri competenti, in quanto il tempo ormai non concede altri tentennamenti: oltre agli interventi di cui si è sempre parlato speriamo in una azione forte sulla filiera delle rinfuse per il savonese” conclude Mazziotta.

Il primo e urgente atto ministeriale, per sbloccare l’iter, resta quello della nomina del nuovo commissario, successivamente servirà un piano per le opere di ripristino, assicurando misure di ammortizzatori sociali per le maestranze con un nuovo provvedimento legislativo.

Se le organizzazioni sindacali di categoria non avranno rassicurazioni, la mobilitazione proseguirà con nuove iniziative di protesta.