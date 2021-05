Fratelli d'Italia, ad Albenga e Andora raccolta firme per le 4 proposte di legge di iniziativa popolare - IVG.it

Albenga/Andora. Fratelli d’Italia ha promosso anche ad Albenga e Andora due “gazebate” a sostegno delle quattro proposte di legge di iniziativa popolare appoggiate dal partito di Giorgia Meloni.

Queste riguardano l’lezione diretta del presidente della Repubblica, l’abolizione dei senatori a vita, l’imposizione di un tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e la supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

Chi fosse interessato a firmate la petizione di Fratelli d’Italia potrà farlo sabato 8 maggio ad Albenga in piazza del Popolo dalle 9.30 alle 19; ad Andora in piazza Chiara Luce Badano dalle 9 alle 13. Per firmare è necessario portare un documento di identità.