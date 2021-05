Fratellanza Savonese, ricco bottino di medaglie al campionato nazionale Uisp - IVG.it

Savona. Nella giornata di sabato 1 maggio la Fratellanza Ginnastica Savonese ha partecipato alla gara valevole per il campionato nazionale Uisp fase 1, che si è tenuta a Spotorno nella palestra Sbravati.

Una giornata molto lunga, alla luce dell’elevata partecipazione, che ha impegnato i tecnici dalla mattina fino al tardo pomeriggio; sono stati ricambiati dai tanti successi e piazzamenti conseguiti. Decisamente numerosi nel caso della società savonese, che ha ottenuto un ricco bottino di medaglie.

Nella Seconda Categoria Junior medaglia d’oro per Evanaima Iaccarino. Nella Seconda Categoria Senior terza posizione per Elena Caviglia, quarta per Giulia Bazzano.

Nella Prima Categoria Esordienti Emma Colombi ha conquistato il primo posto al corpo libero e alla fune; Amelia Chiaramonti ha primeggiato al cerchio. Terza posizione per Vittoria Cerruti al corpo libero e al cerchio; quarto posto per Virginia Frohmueller.

Nella categoria Miniprima collettivo Esordienti/Allieve, la squadra composta da Beatrice Pioppo, Eugenia Pioppo, Giulia Rossello e Celeste Pastorino ha conquistato la medaglia d’oro. Argento per la formazione composta da Ambra D’Antonio, Sofia Arrigoni, Caterina Pescetto e Viola Damonte.

Fratellanza Savonese d’oro anche nella Miniprima collettivo Junior/Senior, grazie a Martina Gossetti, Matilde Lupieri, Emma Schiavi, Vittoria Aliberti. Primo posto per la coppia Nicoleta Melnic e Lorenza Carlotto.

Nella Miniprima Esordienti, Beatrice Pioppo si è classificata prima al corpo libero; seconda posizione per Ambra D’Antonio al cerchio.

Medaglia d’oro, nella Miniprima Allieve, per Celeste Pastorino al corpo libero e per Matilde Lupieri al cerchio; per Matilde anche un secondo posto al corpo libero.

Prima posizione per Nicoleta Melnic al corpo libero nella categoria Miniprima Junior, dove Vittoria Aliberti si è classificata seconda e Martina Gossetti terza. Al cerchio Nicoleta ancora prima e Martina ancora terza; al secondo posto Lorenza Carlotto.

Nella coppia due cerchi, medaglia d’argento per Giulia Bazzano e Evanaima Iaccarino.