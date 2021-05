Fratellanza Savonese, eccellenti risultati nella prova regionale della sezione GpT - IVG.it

Savona. Nella giornata di ieri, sabato 22 maggio, si è svolta a Sanremo, organizzata dalla società Ginnastica Riviera dei Fiori, la prova regionale della sezione GpT, Ginnastica per Tutti. Alla manifestazione ha partecipato con numerosi atleti ed atlete la Fratellanza Ginnastica Savonese.

Le ginnaste savonesi hanno conquistato il primo posto nella Coppa Italia, con la squadra formata da Giulia Rossello, Sofia Arrigoni, Eugenia Pioppo, Beatrice Pioppo, Ambra Maria D’Antonio, Celeste Pastorino, Viola Damonte, Caterina Pescetto.

Nel Sincrogym prima posizione per la formazione composta da Martina Gossetti, Emma Schiavi, Vittoria Aliberti, Matilde Lupieri.

Ottimi i piazzamenti ottenuti dalla sezione avviamento maschile. Nella categoria Prima Fascia, medaglia d’oro per Riccardo Becchi, medaglia d’argento per Filippo Negro, medaglia di bronzo a pari merito per Leonardo Bauleo e Francesco Profetto.

Nella categoria Seconda Fascia, prima posizione per Gabriele Giovati, seconda per Tiziano Micheli, terza alla pari per Emanuele Panizzi e Federico Campidonico.

Le ginnaste della Fratellanza Savonese