Football americano: trasferta impegnativa per i Pirates a Sarzana - IVG.it

Albisola Superiore. La terza giornata di campionato vedrà i ragazzi del presidente Giacchello affrontare in trasferta i Red Jackets Sarzana.

La classifica del girone vede sempre al primo posto i Giaguari con 2 vinte e 0 perse; appaiati al secondo posto i Pirates ed i Reapers con record 1-1, mentre ultimi sono i Red Jackets con 0-2.

La classifica non deve trarre in inganno in quanto, a parte i Giaguari che sono di categoria superiore, gli altri team si equivalgono in tutto. Soprattutto i Red Jackets, per blasone e per esperienza, sono da considerare i veri pretendenti alla piazza d’onore dietro i Giaguari. Sarà un girone incerto fino all’ultima giornata perché, sia i Pirates sia i Reapers, hanno tutte le carte in regola per poter anche loro competere per il posto che garantirebbe i playoff. Ma, come sempre, sarà il campo ad esprimere il suo insindacabile verdetto.

Il team lunigiano ha parecchie armi letali, soprattutto in attacco, con l’esperto quarterback Buchi capace sia di correre che di lanciare, un running back di esperienza come Bassani ed una pattuglia di ricevitori veloci e tecnici. La difesa è una delle migliori del campionato, molto compatta e disciplinata negli assegnamenti. Per i Pirates non sarà una domenica semplice.

Michele Giacchello, presidente dei Pirates 1984, afferma: “Il nostro girone, escludendo i Giaguari, è equilibrato ed incerto. I ragazzi dovranno dare fondo a tutte le risorse ed energie sia fisiche che mentali, per poter ottenere dei risultati importanti. È un banco di prova impegnativo in quanto non ci sono ‘squadre materasso’. Tutte sanno giocare bene e sono attrezzate sia fisicamente che tecnicamente“.

“Inoltre – prosegue -, avremo quattro partite consecutive, che non permettono a nessuno un recupero rapido dai vari acciacchi e leggeri infortuni che si verificano durante la stagione, quindi, a maggior ragione, conteranno molto la preparazione fisica e soprattutto la determinazione a raggiungere l’obiettivo“.