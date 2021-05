Football americano, Pirates: sconfitta senza attenuanti - IVG.it

Albisola Superiore. Sconfitta per i Pirates per 25-0 in terra lunigiana contro i Red Jackets Sarzana, che quindi riaprono di fatto i giochi per i playoff. I pirati sono entrati in campo concentrati ma poco determinati. Questi sono elementi basilari per il campionato di Seconda Divisione che ha la prerogativa di un livello tecnico e fisico superiore alla Terza Divisione, dalla quale provengono i Pirates.

I sarzanesi hanno raccolto gli errori dei pirati ed hanno ottenuto una vittoria chiara, forse estremamente punitiva nel risultato più che nel gioco espresso.

Inizio match subito in salita per i Pirates, perché Radu Buchi, regista rossoargento, trova con un lancio profondo Ghelfi, che si libera del marcatore e s’invola in touchdown. La protesta della sideline pirata, per un fischio intempestivo degli arbitri, non viene accolta. Timida reazione della offense pirata, ma senza produrre yards. Nulla di fatto per entrambi gli attacchi anche se i lunigiani sono più produttivi di gioco fino alla redzone, dove vengono fermati dalla difesa pirata che nulla può nel secondo quarto quando vanno a segnare per i rossoargento, sia Rugani su lancio di Buchi, sia con lo stesso regista lunigiano con una breve corsa. Fine primo tempo.

Attacco pirata non pervenuto, mentre la difesa tiene a galla il vascello finché può, ma essendo sempre in campo ne paga pesantemente le conseguenze subendo tre touchdown.

Secondo tempo dove partono bene i pirati ma perdono subito il pallone, ricoperto dagli avversari. Nella successiva azione ottimo drive lunigiano che si conclude con un altro lancio di Buchi per Gregorini che segna tra le proteste della sideline pirata in quanto sembrerebbe che il giocatore non avesse il pieno possesso dell’ovale, in quanto ricevendo il pallone, cadeva insieme al suo marcatore che riusciva a togliergli la palla dalla mano, quindi come recita il regolamento, non avendone il possesso. Da qui la partita diventa nervosa. I pirati reagiscono con una grande difesa che blocca ogni tentativo rosso-argento. La offense pirata arriva fino a poche yards dal td, ma ancora una volta un fumble riconsegna l’ovale ai lunigiani. Partita finita.

Da segnalare per i lunigiani l’ottima prova del quarterback Radu Buchi, a nostro avviso Mvp del match, autore anche di un touchdown personale. Per i pirati, la offense non ha dato quell’apporto di punti che ci si aspettava, rimanendo al di sotto delle sue possibilità per tutta la gara, mentre alla difesa concediamo l’attenuante del lavoro straordinario a cui è stata chiamata, in quanto quasi sempre in campo. Da segnalare un arbitraggio insufficiente che ha scontentato tutti, innervosendo sia i giocatori che entrambe le panchine.

Per i Pirates da segnalare la buona prova di Alessandro Bologna, safety, autore di un intercetto e di precisi e perfetti punt e di Iki Aboulaye, linebacker e ritornatore, oramai punti fermi di questa squadra.

Appuntamento a Luceto domenica 30 maggio alle ore 14,30, ancora senza pubblico, contro i Giaguari Torino che guidano il girone a punteggio pieno con tre vittorie e zero sconfitte.