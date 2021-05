"Fior d'Albenga" si conclude con un'iniziativa benefica per aiutare la Croce Bianca - IVG.it

Albenga. Terminato ieri (domenica 9 maggio), dopo più di tre settimana, l’evento clou della primavera ingauna, vuole ancora rendersi protagonista. Oggi, infatti, in occasione del disallestimento dell’aiuola di Fior d’Albenga sita in piazza San Michele, a partire dalle ore 10,00 (tempo permettendo) sarà possibile acquistare i fiori ancora in buone condizioni presso uno stand allestito appositamente in piazza IV Novembre. I proventi della vendita andranno a favore della Croce Bianca di Albenga.

“Si tratta di una conclusione dell’evento fiorito che dona un importante significato all’evento stesso, a sostegno di un soggetto fortemente attivo nel sociale quale la Croce Bianca ingauna” dicono dall’amministrazione.

Il prossimo appuntamento sarà per domenica 16 maggio con la “Festa degli Agricoltori” in occasione dei festeggiamenti di Sant’Isidoro, sempre nel centro storico.