Finali nazionali Allieve Gold: buoni piazzamenti per le ginnaste liguri - IVG.it

Savona. Il weekend scorso si sono concluse le competizioni Gold di ginnastica artistica femminile con il campionato nazionale Allieve A3 e A4.

Il venerdì qualificazioni per le A3 con tre ginnaste liguri che staccavano il pass per la finalissima a quaranta di domenica: Alessia Marena (Pro Chiavari) 10ª, Milena Laviano (Pgs Auxilium) 29ª e Giulia Ventura (Andrea Doria) 32ª.

Le altre liguri concludevano la gara di qualificazione al 50° posto Giada Mazzini (Canaletto), al 65° Sofia Pedevilla (Andrea Doria), al 67° Emma Stafasani (Pgs Auxilium), all’82° Aurora Frittitta (Pro Chiavari), 99ª e 101ª rispettivamente Elena Meca ed Emma Bologna, entrambe del Canaletto.

Il sabato toccava alle A4 con il 24° posto di Iside Cirronis (Canaletto) e la qualificazione alla finale di domenica. Le altre liguri: 64ª Giorgia Fazzari (Andrea Doria), 69ª Irene Bodrato (Acc. Serra Riccò), 79ª Marta Torriglia (Fratellanza Savonese), 84ª Caterina Calanni Fraccono (Andrea Doria) e 92ª Ginevra Lume (Acc. Serra Riccò).

Domenica mattina finalissima che assegnava i titoli tricolori. Tra le A3 oro per Alessia Cortellino (Cernuschese) e ottimo 16° posto per Milena Laviano dell’Auxilium che con una gara quasi perfetta e tre punti in più sul totale, rimontava tante posizioni dalla qualifica.

Rammarico per Alessia Marena della Pro Chiavari che con diversi errori alla parallela (ultimo attrezzo) scendeva in 21ª posizione finale dopo essere stata tutta la gara fra le prime dieci. Al 33° posto Giulia Ventura dell’Andrea Doria.

Tra le A4 qualche imprecisione a trave per Iside Cirronis del Canaletto che concludeva il suo campionato nazionale al 27° posto nella gara vinta da Emma Fioravanti della Forza e Coraggio di Milano.