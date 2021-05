Finale, soddisfazione mister Buttu: “Per me la più bella partita di una squadra da quando alleno, grande merito alla squadra” - IVG.it

Cairo Montenotte. Oggi allo stadio Cesare Brin è andato in scena il match più importante dell’ultima decisiva giornata della prima fase del rivoluzionato campionato di Eccellenza 2020/2021. 90 minuti per sognare, un’ora e mezza di giocate, emozioni, occasioni, timori e, in caso di vittoria, festeggiamenti sfrenati. Potrebbe essere forse questo il riassunto della sfida disputata da Cairese e Finale, chiamate ad affrontarsi per eleggere la vincitrice del Girone A. Alla fine è stata gioia incontenibile per gli ospiti, riusciti a confermarsi prima forza di un raggruppamento davvero prestigioso, combattuto ed in bilico fino all’ultimo secondo.

Ovviamente nel post partita non potevano mancare le dichiarazioni di mister Pietro Buttu, allenatore del Finale presentatosi raggiante ai nostri microfoni: “Per me è stata la più bella partita di una mia squadra da quando alleno, arrivare primi è un risultato davvero grandioso, bisogna dare merito ai miei ragazzi”.

Successivamente il tecnico ha elogiato anche lo spirito combattivo e la facilità di reazione da parte del gruppo giallorosso, volenteroso a suo dire di prendere parte al meglio anche alla seconda fase, confermando quindi gli ottimi segnali lanciati finora.

In seguito poi Buttu ha osservato: “Siamo venuti a giocarcela con tantissimi giovani in panchina e in campo. Ringrazio la società per aver dato la possibilità di sfruttare la voglia di questi ragazzi, anch’essi protagonisti di un risultato davvero prestigioso”.

Infine l’allenatore ha concluso l’intervista parlando di Caligaris, anche quest’oggi protagonista grazie a due assist assolutamente decisivi. Il mister ha ammesso di non aver piacere a parlare dei singoli, ma a suo parere il giovane terzino sta dimostrando davvero una grinta e una forza di volontà fuori dal comune.

Sarà quindi grande festa al rientro in città, poi focus sulla prossima sfida: al Borel il 23 maggio sarà Finale-Sestrese, con i giallorossi che non hanno alcuna intenzione di smettere di sognare.