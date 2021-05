Finale primo nel girone, Caligaris: "Abbiamo fatto una grandissima partita" - IVG.it

Cairo Montenotte. Il Finale ha fatto bottino pieno sul campo della Cairese, chiudendo al primo posto solitario il girone A di Eccellenza.

Tra i grandi protagonisti dell’incontro c’è stato Giacomo Caligaris, autore di entrambi gli assist delle reti dei giallorossoblù. “Una soddisfazione altissima, sono emozionato – dice a fine partita – . Abbiamo fatto una grandissima partita, un’ottima prestazione ed è andata bene così”.

Nell’occasione del primo gol, Caligaris ha recuperato palla in avanti per poi servire Faedo; sul secondo ha servito l’assist a Gerundo. Ora il Finale si giocherà tutto nei playoff. “Vogliamo proseguire dritti all’obiettivo – dichiara -; piano piano vediamo se riusciremo a farcela, come abbiamo sempre fatto, e il mister ci preparerà bene proprio su quello”.

“Questa è stata un’ottima prestazione e potrebbe essere una delle migliori che abbiamo fatto, oltre quella con l’Albenga – prosegue il giocatore finalese -. Il margine di miglioramento è ancora altissimo, perché ogni partita che facciamo vedo dei miglioramenti in tutti e ne sono contentissimo, anche per me stesso”.

Nei quarti di finale l’avversaria sarà la Sestrese. “Partita per partita vedremo come andrà a finire” conclude Caligaris.