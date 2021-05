Finale Outdoor Region, presentato il marchandise firmato da Sergio Olivotti - IVG.it

Finale Ligure. E’ stata presentata ieri pomeriggio sulla terrazza di Bagni Boncardo ad oltre cinquanta operatori tra albergatori, negozianti, guide e trasporti aderenti al Consorzio FOR, la linea di merchandise ufficiale della Finale Outdoor Region. Il progetto vede la creazione di una linea di prodotti – t-shirt, canotte, borracce, tazze – che a breve saranno in vendita presso le strutture consorziate e l’Infopoint Finale Outdoor Base. La creazione del merchandise è un tassello fondamentale nella strategia complessiva del Consorzio la cui missione è la tutela e promozione del territorio finalese. I proventi delle vendite infatti rappresenteranno uno strumento di autofinanziamento per portare avanti progetti territoriali e continuare a promuovere la Region in Italia e nel mondo.

Riguardo agli obiettivi del progetto Enrico Guala, Direttore Marketing del Consorzio, spiega “Il merchandise della Finale Outdoor Region sarà fondamentale per aumentare la brand awareness, sia nel pubblico che a livello locale. Siamo certi che creerà senso di appartenenza negli operatori e una maggiore fidelizzazione e coinvolgimento del cliente”.

Sicuramente non mancano di originalità le grafiche create ad hoc per il progetto dall’artista Finalese Sergio Olivotti, che ha firmato questa prima linea. I personaggi nati dalla creatività di Sergio hanno un legame con il nostro passato ma sono, allo stesso tempo, proiettati nella contemporaneità del mondo outdoor, sui nostri sentieri e sulle falesie, pronti a misurarsi con le attività preferite dei nostri clienti.

“Siamo molto soddisfatti di questo progetto – commenta Gianluca Viglizzo, presidente del Consorzio -. Non è stato facile capire quale stile adottare per una linea di prodotti che deve parlare ed essere attraente per pubblici diversi. Qual è il modo giusto per raccontarci a biker, climber, escursionisti o a semplici amanti del Finalese? La proposta di Sergio ci è piaciuta da subito – anche se abbiamo valutato anche altre proposte molto valide – e crediamo possa davvero conquistare il nostro variegato pubblico, grazie alla sua originalità e unicità”.

Enrico Guala aggiunge: “Con Sergio abbiamo avuto il piacere di lavorare già nel 2019 quando, in occasione del Trofeo delle Nazioni, ha creato la famiglia dei ‘Cyclops’, le mascotte dell’evento che hanno letteralmente entusiasmato il pubblico. Siamo davvero felici di tornare a lavorare con il nostro illustratore preferito che, questa volta, si è divertito a far giocare i suoi personaggi con ruote di bicicletta, nomi di sentieri e falesie, moschettoni e corde. Sicuramente le sue illustrazioni non sono comuni e magari potrebbero risultare non immediate come quelle che siamo abituati a vedere nel merchandise turistico. Ma siamo certi che i nostri clienti apprezzeranno la creatività di Sergio e saranno entusiasti di potersi portare a casa qualcosa che non è un semplice souvenir, ma un pezzo di Region e, allo stesso tempo, una piccola opera d’arte, espressione di un grande talento locale”.

Sergio Olivotti commenta: “Il nostro territorio necessita di un brand coordinato che ne sottolinei, valorizzi e renda accattivanti e memorabili le bellezze. Il merchandise della Finale Outdoor Region si fonda proprio sul concetto che gli sport all’aperto siano la vera inalienabile forza e forse il più forte benefit dell’esperienza turistica in Liguria. Con i nostri nuovi confini ecco che nasce un Regno, un territorio che si riconosce tutto nelle medesime virtù. I due Regnanti rappresentano il coronamento (letteralmente!) dell’esperienza Outdoor nella Region. In essi si identifica il rocciatore, il biker, il nuotatore, il camminatore: chiunque abbia vissuto la nostra esperienza sportiva all’aperto si è sentito, almeno una volta, così ricco, nobile e valoroso, proprio come lo sono, per loro intrinseca natura, i Sovrani. Ecco: un merchandise “a coronamento” di un’esperienza.”

Il merchandise deve rispecchiare la profondità del progetto, quindi grande attenzione è stata dedicata alla qualità dei prodotti. A questo proposito Stefano Schiappapietra, direttore del Consorzio, spiega: “Abbiamo scelto Sericraft come fornitore, un’azienda giovane specializzata in articoli di merchandise e materiale promozionale, che annovera tra i suoi clienti Cinelli, BMC, Ferrino e molti altri. Sceglieremo di utilizzare il più possibile materiali sostenibili, come cotone bio 100%, per portare avanti un messaggio di rispetto ed eco sostenibilità anche con questo progetto.”

Gli articoli saranno in vendita a partire dal mese di giugno presso le strutture consorziate, l’Infopoint Finale Outdoor Base e on line, sul sito www.finaleoutodoorregion.com, non appena sarà operativa la nuova piattaforma di commercializzazione.