Finale Ligure, gabbiani buttati nella spazzatura trovati grazie al fiuto di un cane - IVG.it

Finale Ligure. “Sono stati buttati nella spazzatura, ben chiusi, ancora vivi, e trovati grazie al fiuto di un cane a passeggio col suo padrone”. Ad affermarlo, in una nota, è il presidente di NoiAnimali Savona Onlus Cinzia Garsi. Che commenta così il ritrovamento di due cuccioli di gabbiano all’interno di un bidone della spazzatura a Finale Ligure, in via Mimose.

“Pur occupandoci anche noi di animali, la segnalazione mi trovava impossibilitata a recuperarli poiché ero in ufficio e non potevo lasciare il lavoro. Così ho fornito il numero dei volontari Enpa addetti al recupero uccelli, ma né chi li ha trovati né chi ha fatto da tramite, si è preoccupato di avvertirli” sostiene Garsi.

“Speriamo che qualcuno abbia visto chi ha compiuto questo miserevole atto. La nostra associazione è a disposizione e ci sarà il più assoluto rispetto per l’anonimato” continua.

“Noi volontari purtroppo abbiamo anche dei doveri, non possiamo essere presenti ovunque. Cerchiamo in ogni modo di contattarci tra di noi, per fare in modo che almeno qualcuno possa aiutare l’animale in difficoltà, perché per noi lo scopo è questo. Ma come in tutte le cose, non è possibile contare sempre e solo sul volontariato ed è sempre triste assistere a certe scene di crudeltà verso gli animali” conclude.