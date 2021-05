Finale Ligure, camion incastrato nel sottopasso di via Brunenghi: strada chiusa verso monte [AGG: RIAPERTA] - IVG.it

Agg. ore 10 Il mezzo è stato rimosso e la viabilità ripristinata.

Finale Ligure. I vigili del fuoco di Finale Ligure sono intervenuti in via Brunenghi per un camion rimasto incastrato nel sottopassaggio che dalla via Aurelia conduce verso Finalborgo.

Insieme ai pompieri anche gli agenti della polizia locale ed i carabinieri.

Le operazioni di “disincastro” del mezzo sono tuttora in corso e via Brunenghi risulta chiusa in direzione monte.

Chi avesse necessità di raggiungere Finalborgo o Feglino può percorrere la Salita del Grillo o via 25 Aprile.