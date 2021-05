Finale, Giacomo Caligaris a segno contro l'Albenga: "Un'emozione, sono molto contento" - IVG.it

Finale Ligure. Grazie al suo gol, realizzato dopo poco più di un minuto di gioco nel secondo tempo, il Finale ha risposto all’Albenga, segnando l’1 a 1 che si è poi rivelato il risultato definitivo dell’incontro.

Una splendida conclusione della distanza quella di Giacomo Caligaris, che commenta: “È un’emozione, è il secondo gol che faccio e devo dire che sono molto contento, anche del gruppo che si è creato. È bello quando fai gol vedere tutti i compagni che ti corrono incontro”.

Nel prossimo turno i finalesi dovranno difendere il primato dall’attacco della Cairese, nello scontro diretto in programma in Val Bormida. “L‘obiettivo del gruppo è rimanere primi – dice Caligaris – e credo che il mister ci prepari proprio su questo, come ci ha preparato sino ad adesso”. E, relativamente alla seconda fase, del torneo, “un passo alla volta, vedremo piano piano come andrà a finire. Noi pensiamo partita per partita“.