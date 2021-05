Film "Luca" progetto di solidarietà: tre serate in anteprima mondiale per costruire una sala di cineterapia al Gaslini - IVG.it

Liguria. Grande attesa per le proiezioni del nuovo film di animazione Disney e Pixar “Luca” ambientato nella città di mare italiana Portorosso, ispirata alle Cinque Terre e immersa nelle atmosfere tipiche della Liguria che hanno accompagnato l’infanzia del ligure Enrico Casarosa, regista del film e il cui cortometraggio “La Luna” era stato candidato all’Academy Award®.

Ma l’eccezionalità di questo film sta anche nella modalità di “esordio”: Disney Italia da anni collabora con MediCinema, partner charity con la quale promuove la terapia del sollievo attraverso il cinema portando la magia delle storie e dei personaggi Disney in ospedale. Ed è per questa vicinanza che MediCinema Italia, con il supporto di Disney Italia, sta organizzando proprio in Liguria alcune proiezioni speciali del film per raccogliere fondi e ampliare le iniziative di cinematerapia a Genova e nel territorio, proseguendo la collaborazione con l’Istituto Gaslini.

Le proiezioni “speciali” avranno come scopo il sostegno alle attività di sviluppo di progetti terapeutici costruendo sale cinematografiche nelle strutture ospedaliere e case di cura italiane per offrire la terapia del sollievo attraverso il cinema. Sale Medicinema sono già presenti al Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di MiIano e al Policlinico Gemelli di Roma. Ora, anche grazie alla raccolta di questi fondi, verranno sviluppate nuove iniziative anche a Genova, presso il Gaslini di Genova.

“Lo sviluppo e la realizzazione di una sala di proiezione richiede un impegno importante, anche dal punto di vista economico – sottolinea Fulvia Salvi, presidente di MediCinema Italia Onlus -. L’aiuto di tutti, privati e aziende, consentirà all’Associazione di portare avanti le quotidiane attività a supporto dei pazienti e delle loro famiglie”.

“Dopo Milano e Roma stiamo lavorando per portare nuove sale cinematografiche negli ospedali italiani – sottolinea Fulvia Salvi – Il supporto di tutti, oltre a quello di Disney che da anni ci segue e che ringrazio ancora una volta, ci mette nelle condizioni di raggiungere sempre più pazienti e le loro famiglie, e portare quel sollievo nei momenti difficili di una malattia in ospedale. Stiamo lavorando a nuovi progetti, in Liguria e su tutto il territorio nazionale, che vedranno la luce nei prossimi mesi”.

Da oggi è possibile effettuare la propria donazione qui e partecipare a una delle esclusive serate del 13, 14 e 15 giugno.