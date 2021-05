FdI in piazza contro il Nutri-score: "Difendiamo i prodotti nazionali dall'Europa" - IVG.it

Liguria. Fratelli d’Italia torna in piazza in tutta la Liguria con una serie di banchetti e gazebo per dire no al “nutriscore”, dopo le proteste per il blocco dell’autostrada con i suoi cantieri infiniti il partito di Giorgia Meloni torna a difesa del territorio.

“Fratelli d’Italia è il primo partito ad aver portato in parlamento il tema del ‘nutriscore’ un sistema finanziato dalla Francia che misura i valori nutrizionali dei vari alimenti. Questo sistema non nessuna base scientifica evidente e boccia alimenti della dieta mediterranea, difesa come patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco, a favore di prodotti che poco o nulla hanno a che fare con il nostro territorio e la nostra cultura. La medesima Europa che mette alla stessa stregua il parmesan ed il Parmigiano Reggiano, boccia i prodotti locali, ma approva la commercializzazione alimentare degli insetti”.

“Fratelli d’Italia si è scagliata contro questo sistema di valutazione sin dall’anno scorso con due mozioni ed un question time impegnando il Governo ad intraprendere serie e determinanti iniziative a tutela del prodotto Italiano e del made in Italy nel mondo posizionandosi, così, al fianco del mondo agricolo e di tutto il settore agroalimentare, settore primario nel nostro Paese, a difesa della saluta e della tradizione centenaria di alcune produzioni”.

In provincia di Savona banchetti saranno allestiti sabato 29 maggio dalle 9 alle 13 in piazza Partigiani ad Alassio e sabato 5 maggio dalle 9 alle 13 in piazza del Popolo ad Albenga.