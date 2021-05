Far West davanti a un bar a Borgio Verezzi: una persona arrestata, altri 4 denunciati - IVG.it

Borgio Verezzi. Stamattina è stata arrestata una persona per detenzione di droga e altre 4 sono state denunciate. I controlli sono stati svolti in seguito ai fatti della sera del 9 maggio quando davanti a un bar di Borgio Verezzi è nata una violenta rissa che ha coinvolto molte persone. Le pattuglie erano intervenute subito ma i giovani coinvolti si erano gia’ dileguati.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri di Pietra Ligure aiutati da tutte le stazioni della compagnia di Albenga. I militari hanno iniziato le indagini, dopo aver “rotto” il muro di omertà, sentendo i testimoni, spesso reticenti, e esaminando le immagini delle telecamere della città. Hanno sequestrato alcuni video girati con gli smartphone.

Le immagini hanno restituito una scena da Far West con tavoli e sedie gettati in aria e alcune vetrate del bar distrutte. Ma non solo, dalla ricostruzione dei fatti è emerso anche che uno dei partecipanti aveva estratto una pistola puntandola contro i contendenti all’interno del bar. E’ stata poi trovata durante le perquisizioni, a casa di uno dei coinvolti, un cubano residente a Ceriale, una pistola a piombini che all’apparenza poteva sembrare vera che poteva essere quella utilizzata durante la rissa.

Chiarita la vicenda e identificati tutti, questa mattina all’alba sono scattate le perquisizioni a Borghetto Santo Spirito e Ceriale. A casa di P.D.N., romeno 27enne domiciliato a Borghetto, la persona arrestata, sono stati trovati 10 grammi di cocaina, strumenti per il taglio, 3 bilancini e strumenti per confezionamento della droga. Domani dovrà comparire davanti al giudice per la convalida dell’arresto. Invece, tutti gli altri risponderanno di rissa aggravata.

I denunciati per rissa sono: lo stesso arrestato, G.C.R., 25 enne romeno, domiciliato a Ceriale; H.C.Y., 32 enne domiciliato a Ceriale (trovato anche in possesso della pistola); C.C.(“24enne) e Z.C. (23enne) entrambi di Borghetto Santo Spirito. Per tutti scatterà anche la richiesta di foglio di via obbligatorio dal comune di Borgio Verezzi per evitare che tornino nei luoghi dove si sono resi seponsabili dei gravi reati.

“Ormai le risse sono all’ordine del giorno soprattutto nei fine settimana – aggiungo i Carabinieri della compagnia di Albenga -. Sono vicende pericolose che possono avere anche gravi conseguenze ed in più danno un senso di insicurezza ai cittadini. Noi siamo determinati a contrastare il fenomeno e fino ad ora abbiamo sempre identificato i partecipanti denunciandoli all’Autorità Giudiziaria con l’aiuto prezioso delle telecamere cittadine e dei video girati con gli smartphone dai testimoni Chiunque partecipi a una rissa – concludono – deve sapere che verra’ identificato e denunciato”.