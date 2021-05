Falco lodolaio trovato in mare, salvato da un gruppo di ragazzi - IVG.it

Savona. Alla sede Enpa di Savona è arrivato da Ceriale uno splendido falco lodolaio (Falco subbuteo).

È stato trovato in mare, in balìa delle onde che lo sbattevano sugli scogli. Un gruppo di ragazzi ha visto l’animale in acqua e non ha esitato a soccorrerlo.

“Ci hanno chiamati subito per chiederci consigli e ce lo hanno tempestivamente portato” raccontano i volontari della Protezione Animali.

Fortunatamente il volatile non ha riportato gravi ferite: è stato trasferito al CRAS di Genova per ulteriori analisi sul suo stato di salute.