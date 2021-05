Europei, preliminari del libero: Marta Murru e Veronica Gallo sono seste - IVG.it

Budapest. Affrontare la vita con positività, cercando di mettersi alle spalle gli ostacoli, le difficoltà e i timori. Insomma la forza di andare avanti delle donne, raccontata e intrepretata dalle giovani Marta Murru e Veronica Gallo che chiudono seste il preliminare del programma libero del duo che apre la seconda giornata di gare degli Europei di Budapest, in svolgimento alla Duna Arena.

Le azzurre, quinte in ordine di apparizione e avvolte in un brillante costume rosso scuro e giallo fluo, si esibiscono nell’esercizio “La Paura”, con la coreografia del direttore tecnico Patrizia Giallombardo, le musiche “Rollin n controllin freestyle” del rapper statunitense Dusty Locane, “Clashing steel” e Halloween horror di Logfiz. Entrambe nuotano bene; il feeling è ottimo; le figure delle gambe sono interessanti, veloci e ampie; gli angoli sono già di livello, nonostante il poco tempo avuto per preparare l’esercizio. Il doppio italiano ci mette tanta passione, gli occhi brillano e i giudici lo premiano. Il punteggio finale è più che lusinghiero: 85.6000 (25.9000 esecuzione, 34.0000 impressione artistica, 25.7000 difficoltà).

Alla fine sono solo sorrisi e soddisfazione per un doppio nato un po’ per caso e soprattutto in due settimane. “Abbiamo fatto del nostro meglio. Preparare un esercizio in così poco tempo non è semplice – sottolinea Veronica Gallo -. Adesso sfrutteremo al meglio i due giorni che ci separano dalla finale”. “In questi giorni abbiamo sentito spesso Linda Cerruti e Costanza Ferro, indossiamo anche i loro costumi. C’hanno dato importanti consigli e avranno sicuramente fatto il tifo per noi – dichiara Marta Murru che nel pomeriggio sarà impegnata nella finale del tecnico del solo -. È andato tutto molto bene”.

Le migliori solo le russe Svetlana Kolesnichenko e Svetlana Romashina con 97.4000 punti, seguite dalle ucraine Marta Fiedina e Anastasiya Savchuk seconde con 94.0333.