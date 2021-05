Europei a squadre: Luminosa Bogliolo porta 6 punti all'Italia con un secondo posto - IVG.it

Chorzow. Seconda e decisiva giornata dei campionati europei a squadre di Chorzow, in Polonia. Gli azzurri ripartono dal quarto posto dopo la prima giornata, questa la classifica dopo 21 gare su 40: Gran Bretagna 95, Polonia 94,5, Germania 93,5, Italia 87, Francia 83,5, Spagna 81, Portogallo 48,5.

Uno dei punti di forza dell’Italia, nel dare la caccia al podio, è Luminosa Bogliolo. La sua gara, i 100 ostacoli, scatta alle ore 13,36. Condizioni meteo tutt’altro che ideali: pioggia fino a poco prima del via e 12 gradi di temperatura

La velocista alassina, in questa manifestazione che due anni fa la vide vincere, si classifica seconda, portando 6 punti all’Italia.

A scattare davanti è la polacca Pia Skrzyszowska, fin dalla prima barriera. L’azzurra insegue, prova ad appaiarla, ma la ventenne beniamina di casa fa doppietta all’indomani del successo a sorpresa nei 100 piani, con 12″99 (-0.1) tallonata dalla ligure che chiude in 13″05. Più dietro la spagnola Teresa Errandonea (13″24).

Quarta Anne Weigold (Germania) in 13″32, quinta Laeticia Bapté (Francia) in 13″39, sesta Alicia Barrett (Regno Unito) in 12″42, settima Olimpia Barbosa (Portogallo) in 13″75.

La Polonia va in testa (106,5) davanti alla Gran Bretagna (103). Sempre quarta l’Italia (97), che accorcia sulla Germania (98,5).