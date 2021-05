Ecco la nuova sala di pediatria al San Paolo: un veliero e un acquario per far sognare i piccoli pazienti - IVG.it

Savona. Concluso l’allestimento nella nuova sala d’attesa del reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona. E’ stata realizzata grazie a 12mila euro, raccolti per la ristrutturazione, e fa parte del progetto “Ospedali dipinti”, a cui il reparto del nosocomio savonese ha aderito.

I piccoli pazienti ricoverati o in attesa di visita ora avranno a disposizione per le loro attività ludico – ricreative un simpatico tavolo-veliero, posizionato al centro della sala, che ‘galleggerà ’su un coloratissimo pavimento ad effetto fondale marino, così come il disegno realizzato alle pareti.

La prima parte del progetto Acquario in Pediatria, redatto dalla dottoressa Patrizia Marenco e dal dottor Alberto Gaiero e realizzata lo scorso anno da Ospedali Dipinti, è stata premiata e finanziata con il terzo posto area nord-ovest del concorso organizzato nel 2019 dalla UniCredit Foundation, che ha consentito l’avvio dei lavori con la preziosa partnership dell’Associazione Cresci.

Il completamento del progetto è stato fortemente voluto dall’Associazione di volontariato “Pubblica Assistenza Croce d’Oro” di Albissola Marina che ha organizzato la raccolta fondi, rivolta a chiunque volesse sostenere la realizzazione del progetto. Avevano collaborato anche le Principesse in corsia e Spiderman.