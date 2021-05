Ecco il Magnolia Sporting Club, un lampo fashion nel cuore di Albenga - IVG.it

Albenga. Una novità, un lampo fashion nel cuore di Albenga e per giunta in un posto diverso dal centro storico cuore della movida. Parliamo dello Sporting Club Magnolia, che dal 2019 ha preso il posto dello storico tennis di via Isonzo. Dopo un anno e mezzo dall’inizio delle attività sportive, ha preso vita la Club House con l’apertura della caffetteria, immediatamente divenuta punto di incontro sia per sportivi sia per gli affezionati golosi delle gustose specialità di Peter’s Coffee House, che ha aperto le porte della sua nuova location di grande respiro seppure in pieno centro cittadino.

La moderna struttura panoramica ha subito avuto successo, a partire dai clienti del Peter’s Coffee House, frequentatissimo ritrovo della città delle torri, per sei anni in via Vittorio Veneto e oggi trasferito al Magnolia. Pietro ed Elisabetta Profeta, i titolari, in meno di un mese di lavoro sono stati in grado di ricostruire, immutata, l’atmosfera calda, accogliente e di gusto del loro locale – nato a Prato Nevoso – aggiungendo gli spazi della grande terrazza che si affaccia sui campi.

Dicono: “Siamo entusiasti di questa nuova sfida, che per noi è un punto di arrivo: dalla prima volta che siamo entrati qui al Magnolia Sporting Club abbiamo capito che era il locale che faceva per noi. Non abbiamo avuto problemi a trovare un accordo con la proprietà ed eravamo impazienti di entrare, finire i preparativi per poi tornare a dedicarci ai clienti, come da più di 45 anni a questa parte. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19.30, ma saremo di supporto al tennis anche la domenica in caso di tornei. Forse con l’estate rivedremo giorni ed orari, anche in base agli sviluppi… Sono tante le idee che questa location ci permette di esplorare”. Ed è probabile che nelle sere d’estate il Magnolia si trasformi anche in raffinato ristorante.

Molto soddisfatti i proprietari, le famiglie Pellegrini e Zunino. Spiega Dario Zunino: “Questo era il tassello mancante per completare il lavoro e ripagare lo sforzo per mettere al servizio della collettività di Albenga una struttura sportiva di primo livello, reso possibile anche grazie al rapporto sinergico con l’amministrazione comunale ed i suoi tecnici. E’ con orgoglio che già grazie a Sandro Esposito, Alberto Zizzini e Davide Ansaldi vediamo i campi popolati dalla scuola tennis e dagli appassionati, il padel sempre pieno, gli spazi aperti sfruttati dai corsi a corpo libero della YOUniverse ed anche dalla Easy Walk Albenga con i tapis roulant. La club house, dopo lunghi mesi di forzata chiusura a causa del Covid, finalmente ne diventa il fulcro e siamo sereni dandone le chiavi a Pietro ed Elisabetta che portano al Magnolia l’accoglienza, il gusto e la professionalità che desideravamo. Adesso possiamo concentrarci su qualche altro miglioramento che abbiamo in animo di apportare al complesso”.