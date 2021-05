Eccellenza, semifinali: Cairese e Ligorna giocheranno in casa la gara di andata - IVG.it

Cairo Montenotte. Domenica 6 giugno con inizio alle ore 16 si giocheranno gli incontri di andata delle semifinali playoff del campionato regionale ligure di Eccellenza 2020/2021.

Il sorteggio, effettuato pochi istanti fa nella sede regionale della Lnd, ha stabilito l’ordine degli incontri.

Le partite di andata si giocheranno al “Brin” di Cairo Montenotte, dove saranno di fronte Cairese e Finale, e al campo sportivo del Ligorna, dove i padroni di casa incontreranno la Genova Calcio.

Alle ore 16 di domenica 13 giugno andranno in scena le sfide di ritorno: Finale contro Cairese e Genova Calcio contro Ligorna.

Le società potranno accordarsi per un orario di inizio differente.

La finale andrà in scena in gara unica domenica 20 giugno, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità.

Le partite saranno aperte al pubblico, seppur con afflusso limitato.