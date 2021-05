Eccellenza, playoff: la webcronaca di Sestrese - Finale - IVG.it

Genova. Con la disputa della gara di andata dei quarti di finale, scatta la fase ad eliminazione diretta, che porta le otto squadre rimaste in lizza a contendersi la vittoria del torneo di Eccellenza.

Le classifiche dei due gironi si azzerano, conterà quindi interpretare al meglio la partita nei centottanta minuti a disposizione.

La Sestrese di mister Corrado Schiazza arriva a giocare questo doppio match con la tranquillità, come dice lo stesso allenatore, di non aver niente da perdere, mentre il tecnico finalese Pietro Buttu, non vuol cadere nel tranello di sentirsi favorito, spronando i suoi giocatori a giocare una grande gara.

Agli ordini del sig. Giovanni Moro (Novi Ligure), coadiuvato da Yassine El Hamdaoui (Novi Ligure) e Noureddine Benou (Genova) le due compagini scendono in campo nelle seguenti formazioni:

Sestrese: Rovetta, Tecchiati, Delgado, Padovan, Ansaldo, Vagge, Trocino, Caramello, Akkari, Sighieri, Mura.

A disposizione: Bassu, Bazzurro, Ardinghi, Lanza, Dorno, Matzedda, Stefanzl, Di Sisto, Piroli.

Finale: Porta, Caligaris, Pare, Galli, Maiano, De Benedetti, Faedo, G. Buttu, Rocca, Odasso, Tripodi.

A disposizione: Fresia, Ponzo, Fazio, Andreetto, Murizzi, Messina, Tobia, Molina Borja, Fabbri.

I verdestellati giocano con un 4-3-1-2 con Rovetta in porta; in difesa da destra Tecchiati, Padovan, Ansaldo e Delgado; sulla mediana Vagge, Sighieri e Caramello; Trocino alle spalle di Akkari e Mura.

Ospiti schierati col 3-4-2-1: Porta tra i pali; sulla linea difensiva Pare, Maiano, De Benedetti; a centrocampo Caligaris, Galli, Buttu e Tripodi; mezze ali Odasso e Faedo; Rocca punta. I due esterni di centrocampo, in fase di non possesso palla, si abbassano e la difesa diventa a cinque.

Al 6° punizione per il Finale da posizione defilata: Buttu mette in mezzo, Padovan di testa allontana, Caligaris prova il tiro, da dimenticare.

All’8° calcio da fermo per la Sestrese: i difensori salgono, gli ospiti marcano a zona. Calcia Sighieri, palla in area dove Padovan calcia da ottima posizione ma manca il bersaglio. Locali vicini al gol.

La Sestrese cerca di evitare la densità in mezzo al campo del Finale affidandosi a lanci lunghi di Padovan, sempre molto precisi, per i compagni di squadra. Fraseggio da parte dei giallorossoblù fin dalle prime battute; palla sempre a terra, mai in alto.

Sestrese molto aggressiva col pressing, ottimo atteggiamento mentale. Al 9° palla in mezzo, Akkari viene anticipato.

Al 12° eccezionale imbucata di Sighieri, ma Akkari, al momento del tiro, viene chiuso in angolo da Galli, protagonista di un grande recupero. Corner: Sighieri lo calcia ad uscire, un difensore di testa allontana, Caramello prova la conclusione, alta.

Finale che parte con la costruzione dal basso, non rinvia mai lungo. La Sestrese col pressing nella zona di metà campo conquista tanti palloni; al 13° Akkari in area conclude sul fondo.

Punizione da posizione laterale per i padroni di casa: Sighieri cerca Caramello che pressato perde palla e atterra l’avversario, Galli: ammonito.

Al 16° Sighieri va sul fondo, mette palla in mezzo e ottiene un calcio d’angolo. Buon inizio per i verdestellati. Dalla bandierina Sighieri, cross teso, palla fuori area, Caramello non controlla, ma la Sestrese non concede la ripartenza.

Al 24° Finale in vantaggio. Rimessa laterale, un difensore locale respinge, da fuori area Buttu fa partire un tiro che si infila nell’angolino alla destra di Rovetta. 0 a 1. Gol pesante della squadra ospite che, fino a questo momento, era stata costretta sulla difensiva da una Sestrese determinata.

Dopo aver sbloccato il risultato i finalesi iniziano a giocare meglio, gestendo di più il possesso, giocando di prima palla a terra. La Sestrese sembra aver patito il colpo.

Al 33° la squadra di mister Buttu sfiora il raddoppio. Punizione guadagnata da Rocca. La calcia Odasso, palla in mezzo: traversa colpita da Rocca.

Schiazza dalla panchina incita i suoi a riprendere il filo del gioco; il Finale, ringalluzzito, insiste. Gli ospiti ora si affidano a lunghi lanci evitando la costruzione dal basso.

Al 37° ammonito Delgado per aver trattenuto Faedo.

Il primo tempo va in archivio con il Finale in vantaggio per 1 a 0.

Secondo tempo. Si riparte senza sostituzioni.

Al 2° buona occasione per i locali: palla in mezzo per Mura, la difesa finalese mette in angolo. Dalla bandierina va Sighieri, la retroguardia allontana, Delgado sbaglia nel rimetterla in mezzo.

Al 3° Rocca si presenta in area, la sua conclusione sbatte sulla traversa e rimbalza sulla linea bianca; l’azione prosegue, conclusione a botta sicura di Caligaris, deviata in angolo.

Corner calciato da Buttu, Rovetta respinge coi pugni e la difesa spazza. Buttu mette ancora in mezzo, testa di Tecchiati, palla a Odasso: conclusione ribattuta.

Al 5° doppio cambio nella Sestrese: entrano Matzedda e Bazzurro, escono Trocino e Delgado.

Al 7° conclusione di Rocca dai venticinque metri, facile preda del portiere. Più insidioso Sighieri: il suo tiro fa la barba al palo.

Al 10° ammonito Sighieri per una simulazione in area.

Al 12° bella azione di Matzedda: la sua conclusione esce, non distante dal palo. Entra Ponzo al posto di Tripodi.

Al 13° angolo per la Sestrese: lo batte Bazzurro, colpo di testa di Mura, alto. Altro cambio nel Finale: Buttu lascia il posto a Fabbri.

Al 16° corner per la squadra ospite: Mura allontana, Ponzo conclude da fuori area, sul fondo. Ammonito Ansaldo.

Al 24° Tecchiati, per un infortunio muscolare, lascia il posto a Ardinghi.

Al 26° Rocca si divora il raddoppio: a tu per tu con Rovetta si fa respingere il tiro.

L’entrata di Matzedda sembra aver dato maggior brio alla squadra locale, che però fatica a superare la compatta difesa finalese, molto ben organizzata e fisicamente forte.

Al 27° Mura viene sostituito da Piroli. Schiazza invita i suoi a stare calmi e a giocare con la testa.

Al 32° esce Rocca, entra Molina Borja. Buona la prova del numero 9 che ha fatto reparto da solo e ha tenuto alta la squadra.

Al 35° un’insistita azione di Caramello porta ad un angolo. Lo calcia Sighieri, ma nessuno dei suoi ci arriva.