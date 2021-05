Eccellenza: il Finale vince partita e girone, Cairese sconfitta 2 a 0 - IVG.it

Cairese 0 – Finale 2 (66′ Faedo, 69′ Ponzo)

Cairo Montenotte. La vincente del girone “A” è il Finale. I padroni di casa chiudono il girone con 14 punti. I gialloblù vengono superati dalla Genova Calcio e chiudono terzi la prima fase. La Cairese ne veniva dal pareggio in trasferta contro il Varazze. Anche il Finale aveva pareggiato sette giorni fa, 1 a 1 contro l’Albenga. Ha diretto la gara Alessandro Mazzoni di Chiavari, coadiuvato da Alessandro Cantoni di Chiavari e Francesco Piccinini di Chiavari.

Mister Mario Benzi ha scierato questo undici iniziale: 1 Galese, 2 Moretti L, 3 Moretti F, 4 Boveri, 5 Prato, 6 Facello, 7 Durante, 8 Piana, 9 Pastorino, 10 Alessi, 11 Saviozzi. A disposizione: 12 Negro, 13 Nonnis, 14 Rizzo, 15 Tona, 16 Tubino, 17 De Matteis, 18 Tamburello, 19 Bablyuk, 20 Poggi.

L’allenatore giallorosso Pietro Buttu ha puntato su: 1 Porta, 2 Caligaris, 3 Pare, 4 Galli, 5 Maiano, 6 De Benedetti, 7 Molina Borja, 8 Buttu, 9 Rocca, 10 Faedo, 11 Finocchio. A disposizione: 12 Farrauto, 13 Gerundo, 14 Ponzo, 15 Andreetto, 16 Tripodi, 17 Tobia, 18 Messina, 19 Fazio, 20 Murrizi.

L’andamento della gara è stato equilibrato per poco più di un’ora. Occasioni ambo i lati nella prima frazione di gioco, la più grossa per gli ospiti ma fallita da Rocca. Secondo tempo dello stesso tenore del primo fino all’uno-due micidiale del Finale che ha deciso il match. Grande protagonista il 2001 Caligaris, autore dei due assist vincenti. Il primo per Faedo, uno dei migliori in campo, e il secondo per Gerundo, classe 2002 subentrato. Il Finale vince così match e girone, concluso senza sconfitte. Nota particolarmente negativa per la Cairese non tanto il non aver vinto il girone ma l’aver perso due pedine fondamentali come Facello e Piana, entrambi espulsi.

Primo tempo

1′ In un clima fresco che di primaverile ha ben poco, scatta in questo momento il big match della settimana giornata. In palio punti che valgono il primo posto in classifica. La Cairese scende in campo priva del portiere titolare Moraglio, out per infortunio. Al suo posto il classe 2002 Galese. I padroni di casa, in completo blu con calzettoni gialli, inizia la partita con il 4-4-2. Pastorino e Durante larghi sugli esterni. Saviozzi e Alessi davanti. Modulo che si era visto a partita in corso in più occasione. Il Finale gioca con tre tre centrali davanti all’estremo difensore Porta, due esterni tutta fascia e con Faedo a sostegno di Rocca.

3′ Il primo tentativo è del Finale. La punizione di Galli appena fuori dalla lunetta è facile preda di Galese. Poco dopo, Alessi prova dalla lunga distanza a sorprendere Porta ma la conclusione finisce alta sulla traversa.

8′ Faedo lancia bene Rocca in area, Moretti F lo marca stretto. L’attaccante va giù ma non sembrano esserci gli estremi per il fallo. L’arbitro è di questo avviso e fa proseguire.

10′ Finale pericoloso. Buttu fa partire un bel cross dalla destra su cui si avventa Finocchio. Il colpo di testa del numero 11 finalese colpisce il palo alla destra di Galese.

13′ Si fa vedere anche la Cairese. Traversone da sinistra di Fabio Moretti. Facello in inserimento colpisce a rete. Zuccata centrale controllata da Porta. Dall’altra parte del campo, Luca Moretti mette in mezzo un bel pallone. Saviozzi da pochi passi non trova la porta e spedisce a lato.

17′ Azione della Cairese, la palla perviene a Piana al limite dell’area. Tocco pregevole a pescare Alessi in area. Il numero dieci prova a incrociare il tiro, che esce di poco. Facello non riesce a correggere in rete. Partita vivace con occasioni ambo i lati.

25′ La Cairese modifica leggermente la disposizione offensiva, con Pastorino che adesso gioca più “dentro al campo” rispetto ai minuti iniziali. Bel filtrante di Durante per Saviozzi, ma il controllo non è dei migliori e la palla scivola fino a trovare le mani di porta. Subito dopo, ancora Saviozzi fa partire un tiro cross dal lato sinistro dell’area sul quale Alessi non riesce ad avventarsi.

28′ Punizione calciata in mezzo da Pastorino. Saviozzi spizza. Sfera nei piedi di Boveri, salito per saltare. Conclusione parata da Porta. Fase di gioco nella quale il Finale non riesce più a portarsi a ridosso dell’area dei padroni di casa come aveva fatto con più frequenza in apertura di primo tempo.

31′ Bell’intervento di testa di Pare che svetta su Saviozzi respingendo così un cross di Facello. Primo giallo della partita per Prato, che ferma irregolarmente Rocca.

33′ La punizione di Buttu schizza sull’erba naturale bagnata ma Alessi è attento anche in fase difensiva e spazza via.

36′ Bella combinazione tra Finocchio e Faedo. Il primo serve sulla fascia il secondo che restituisce gli la sfera con un filtrante in area. Provvidenziale la copertura difensiva di Facello.

40′ Gran palla di Alessi per Saviozzi, inseguito da Maiano. L’attaccante gialloblù prova a trovare la porta da posizione ormai defilata ma spara alta.

41′ Occasionissima per il Finale: lancio lungo dei giallorossi che coglie sguarnita la difesa della Cairese. Faedo punta la porta e serve Rocca, che, solo in area e pochi passi da Galese, spara alto sciupando l’occasione più ghiotta di tutta la partita.

45′ Finisce il primo tempo con le reti inviolate.

Secondo tempo

1′ Con precisione svizzera parte la seconda frazione di gioco, con gli stessi ventidue giocatori in campo. Subito Cairese in avanti.

5′ Primi cinque minuti della ripresa equilibrati con cambiamenti di fronte continui.

6′ Fabio Moretti tocca bene per Saviozzi. La conclusione del capitano gialloblù è potente ma non angolato. Porta respinge in angolo.

8′ Iniziativa personale di Faedo che dal limite dell’area calcia alto sopra la traversa senza impensierire Galese. Giallo per Piana, falloso su Faedo.

13′ Giallo anche per Molina nel finale per un intervento irregolare ai danni di Durante.

14′ Durante prende palla nel settore centrale del campo. Filtrante per Pastorino in area. Chiusura provvidenziale di Pare. Lo stesso Pastorino viene ammonito meno di un giro di orologio più tardi per simulazione.

16′ Tris di cambi nella Cairese: Mario Benzi spedisce in campo Tubino per Alessi, De Matteis per Fabio Moretti e Tamburello per Luca Moretti. Forze fresche anche per il Finale: Rocca viene sostituito da Ponzio e Molina Borja lascia il posto a Gerundo.

20′ Ripresa avara di emozioni fino a questo momento.

21′ Vantaggio del Finale! Galese serve un pallone alto difficile da gestire a Durante. Caligaris è lesto nel sottrarre la sfera all’avversario e a dare il là all’azione offensiva. Il numero tre finalese serve bene Faedo che non lascia scampo al numero 1 gialloblù.

24′ Raddoppio Finale: ancora Caligaris protagonista: cross dalla destra per l’accorrente Gerundo che corregge in rete da pochi passi.

28′ Espulso Facello nella Cairese, nel frattempo tensione in mezzo al campo tra le due squadre. Nel Finale esce Buttu ed entra Andreetto.

29′ Pastorino out, Tona in nella Cairese.

32′ Batti e ribatti nell’area del Finale. Risolve De Benedetti spazzando via. Il Finale sfrutta bene la superiorità numerica facendo circolare la palla.

37′ Conclusione dalla distanza di De Matteis che finisce in angolo. Lascia il campo Saviozzi, al suo posto Poggi. Nel Finale, l’ex Legino Tobia rileva un ottimo Faedo.

40′ Secondo giallo per Piana. Anche il numero 8 gialloblù lascia il campo. Finocchio per Fazio nel Finale.

45′ Nessun minuto di recupero. Il Finale vince partita e girone.