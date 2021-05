Eccellenza: la webcronaca diretta del match tra Cairese e Albenga - IVG.it

CAIRESE 0 – ALBENGA 0

Cairo Montenotte. Big match di giornata al “Cesare Brin” tra Cairese e Albenga. I gialloblù si presentano primi in classifica, forti di due successi e un pareggio nelle prime tre. I bianconeri arrivano in Val Bormida con tre punti all’attivo e dopo aver osservato il turno di riposo. Dirige l’incontro Mattia Romeo di Genova coadiuvato da Noureddine Benou di Genova e Yassine El Hamdaoui di Novi Ligure

Mister Mario Benzi sceglie il seguente starting XI: 1 Moraglio, 2 Colombo, 3 Moretti L, 4 Boveri, 5 Prato, 6 Facello, 7 Rizzo, 8 Piana, 9 Pastorino, 10 Alessi, 11 Saviozzi. A disposizione: 12 Galese, 13 Moretti F, 14 Durante, 15 Tona, 16 Tubino, 17 Ferrero, 18 Macagno, 19 Nonnis, 20 Poggi.

L’Albenga di mister Alessandro Grandoni scende in campo così: 12 Gianrossi, 7 Balleri, 8 Carro Gainza, 10 Costantini, 14 Brignone, 17 Figone, 18 Gaggero, 20 Gargiulo JP, 23 Garbini, 24 Cocito, 32 Lupo. A disposizione: 22 Berruti, 2 Barisone, 4 Vignola, 6 Buonocore, 9 Gargiulo F, 25 Graziani, 19 Insolito, 33 Calcagno, 97 Zecchino.

PRIMO TEMPO

Si inizia come di consueto con l’ingresso scaglionato delle due squadre. La Cairese consegna una maglia celebrativa a Matteo Piana, giunto alla centesima presenza in maglia gialloblù.

1′ Si parte con la Cairese in maglia e pantaloncini blu con calzettoni gialli. Albenga in completo nero con banda bianca.

2′ Cross di Pastorino per Saviozzi. Gianrossi blocca in uscita.

5′ Nota tattica: la Cairese si schiera con il consueto 4-3-1-2 con Pastorino a sostegno della coppia Saviozzi-Alessi. In fase difensiva l’Albenga si dispone con tre difensori centrali, due esterni tutta fascia e con i tandem d’attacco formato da Lupo e Costantini.

8′ Un inizio di gara abbastanza contratto squarciato da un’occasionissima capitata sui piedi di Rizzo che a pochi passi dalla porta riceve un cross che non riesce a tradurre in rete.

13′ Ancora Cairese. Piana in verticale per Pastorino che in area appoggia dietro per Saviozzi. Il tiro del capitano gialloblù è velenoso. Gianrossi si distende e respinge corto. Rizzo si avventa sulla sfera per il tap in vincente. Collisione con un difensore bianconero e proteste veementi dei gialloblù per la mancata assegnazione del calcio di rigore.

17′ Cross di Alessi. Saviozzi dal lato opposto prova la conclusione al volo. Sfera sopra la traversa.

20′ La Cairese fa la partita, l’Albenga si difende con ordine coprendo bene l’ampiezza del campo con gli esterni che vanno a saldare la linea Maginot formata dai tre centrali Cocito, Garbini e Gargiulo. Uno schieramento che rende però più complicato portare tanti uomini all’attacco velocemente. Nel frattempo fallo di gioco di Brignone giudicato troppo duro dal direttore di gara. E’ lui il primo ammonito della gara.

29′ Super Gianrossi! Corner di Pastorino, Alessi stacca di testa e la piazza bene. L’estremo difensore ingauno si distente sulla sua sinistra e salva il risultato. Poi la Cairese prova a rimettere il pallone in the box ma l’Albenga riesce a ripartire. Tentativo di contropiede che si conclude con una conclusione dalla distanza e centrale di Carro Gaiza che finisce tra le braccia di Moraglio, al suo primo intervento in questo match.