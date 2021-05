Eccellenza: i pronostici di Diego Alessi, David Cesaretti e Fabrizio Barsacchi - IVG.it

In occasione della puntata di lunedì sera di mixed zone, i tre addetti ai lavori hanno provato ad analizzare i match in programma domani.

Girone A

Cairese vs Albenga

Secondo mister David Cesaretti la spunteranno i padroni di casa “anche se l’Albenga potrà sicuramente dare del filo da torcere ai gialloblù”. Dello stesso tenore il commento di Fabrizio Barsacchi. “Mi auguro un 1x” le parole di Diego Alessi, e non poteva essere altrimenti.

Varazze vs Pietra Ligure

Alessi si giocherebbe un 1x. Sarà pareggio, invece, per Barsacchi e Cesaretti .

Finale vs Campomorone Sant’Olcese

“Sulla carta direi 2 – attacca Barsacchi – ma bisogna vedere come inciderà il discorso allenatore” (ndr non era ancora stato reso noto l’ingaggio di mister Amedeo Di Latte). Alessi punta invece forte sul successo del Campomorone. “Due ottime squadre, con il Campomorone che ha qualcosa di più a livello individuale. Ma credo che si spartiranno la posta in palio”, chiosa Cesaretti.

Girone B

Athletic Club Albaro vs Ligorna

Cesaretti vede una gara in cui l’Athletic proverà in tutti i modi a muovere la classifica ma pensa che alla fine il tasso tecnico del Ligorna prevarrà. Punto di vista condiviso da Alessi. X2 secondo Barsacchi, che riconosce come tutti la forza degli ospiti ma crede nella forza di volontà di un Albaro penultimo della classe.

Fezzanese -Rapallo Rivarolese

Barsacchi e Alessi dicono 1. Secondo Cesaretti sarà 1X.

Rivasamba – Angelo Baiardo

“Noi siamo leggermente inferiori ma mi gioco la tripla”, commenta mister Cesaretti. Alessi non si sbilancia e punta su “goal”. Barsacchi: “Sarà una partita molto difficile, per proseguire la nostra corsa dobbiamo fare almeno un punto ma sono consapevole del fatto che affrontare il Rivasamba non è per nulla facile”.