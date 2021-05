Eccellenza, Girone A: Finale - Campomorone Sant’Olcese, segui la cronaca in diretta - IVG.it

RISULTATO: Finale – Campomorone Sant’Olcese 0-0 [LIVE]

Finale Ligure. Oggi allo stadio Felice Borel di Finale va in scena la quarta giornata del rinnovato campionato di Eccellenza 2020/2021 (Girone A). In campo saranno proprio i padroni di casa abbigliati con le consuete casacche giallorosse a sfidare i rivali del Campomorone Sant’Olcese, un match da capogiro che si prospetta ad alta intensità agonistica, questo considerando soprattutto considerando la posizione di classifica e gli obiettivi di entrambe le formazioni.

Ultima chiamata per gli ospiti, che dopo i quattro punti in tre partite sperano in una vittoria per rilanciarsi. Mister Di Latte ed il nuovo acquisto a centrocampo, Alberto Rosa Gastaldo, le armi in più, basteranno? Ovviamente si augura di no mister Buttu, allenatore del Finale che, dopo le prime due convincenti vittorie, punta oggi al tris. Insomma, sarà una partita tutta da vivere, non perdetevi il live match!

Il Finale si schiera con Porta, Caligaris, Pare, Galli, Maiano, F. De Benedetti, Faedo, Odasso, A. De Benedetti, Fabbri e Ferrara

In panchina si accomodano Farrauto, Gerundo, Buttu, Andreetto, Ponzo, Molina, Scarrone, Finocchio e Rocca

Gli avversari rispondono con Canciani, Trabacca, Lamonica, F. Moretti, Damonte, Del Nero, D’amoia, Gastaldo, Gandolfo, Fassone e Piacentini

A disposizione ci sono Canegallo, Garibaldi, Cosentino, Cristiani, Lasagna, Guidotti, Mora, Manca e T. Moretti

Direzione della gara affidata al signor Antonio Spera della sezione di Barletta, coadiuvato da Lorenzo Verni e Michele Troina provenienti da Genova.